Aggiornamento Covid a Manduria con numeri in crescita anche in provincia

Nuova impennata di contagi a Manduria. Dall’ultimo dato diffuso poco fa dallo staff del sindaco Gregorio Pecoraro, i manduriani attualmente positivi al Covid sono 235, in un giorno i nuovi casi sono stati 15. Altri 193 i cittadini si trovano in isolamento in attesa di tampone.

Nelle ultime 24 ore in tutta la provincia si sono registrati 329 nuove positività al coronavirus e 1962 nella regione Puglia.

Sempre nella provincia di Taranto in un giorno ci sono stati 12 decessi attribuiti al virus mentre i posti letto occupati nei reparti Covid sono 400. Il Marianna Giannuzzi di Manduria assiste 67 pazienti con sintomi virali, 6 dei quali in rianimazione.