Aggiornamento Covid, a Manduria 10 contagiati al giorno

Ancora in crescita il numero dei manduriani contagiati dal coronavirus. Alla data del 24 marzo i positivi accertati erano 195, venti in più rispetto alla precedente rilevazione di due giorni prima. Elevato anche il numero dei manduriani in isolamento in attesa di tampone che sale a 210.

Tra positivi certi e in attesa di test, i manduriani che sono venuti certamente in contato con il virus sono 415. (Aggiornamento fornito dal Comune di Manduria su dati della Prefettura).