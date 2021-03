Concessione demaniale senza gara, il garante della concorrenza boccia la delibera e ricorre al Tar

Ora il Comune di Manduria se la dovrà vedere con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che patrocinerà un ricorso davanti al Tar di Lecce contro il rinnovo trentennale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative insistenti sul territorio comunale. In una lettera inviata nei giorni scorsi, il segretario generale dell’Agcm, Filippo Arena, fa sapere al sindaco della città Messapica, Gregorio Pecoraro, di aver «disposto l’impugnazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia della deliberazione della giunta comunale e di ogni altro atto presupposto e conseguente». Compreso quindi l’avviso pubblico a cui hanno risposto dieci titolari di concessioni in scadenza per una superficie totale di circa 15mila metri quadrati di spiaggia.



L’autorità garante nazionale, contesta in particolare la proroga automatica avvenuta senza gara pubblica. Ad interessare l’organismo contro la concorrenza sleale è stato il gruppo consiliare dei progressisti che in Consiglio comunale, insieme all'esponente del movimento civico, «Manduria Noscia», Mimmo Breccia, avevano inutilmente chiesto la sospensione dell’atto o, in alternativa, una proroga tecnica di tre anni. La delibera era poi passata con il voto della maggioranza. Il capogruppo progressista, Domenico Sammarco, aveva inviato all’Agcm di Roma la copia della delibera di giunta del 16 marzo in cui si esprimeva parere favorevole alla proroga su domanda per trent'anni. L’autorità aveva così chiesto chiarimenti all’amministrazione Pecoraro che ha risposto in maniera non soddisfacente per l’organismo di garanzia che nella riunione del 16 marzo ha deciso di impugnare tutti gli atti del procedimento.



«Una bella "soddisfazione" circa le ragioni di una delibera giuridicamente discutibile, come già in consiglio avevamo sottolineato», dichiara oggi il progressista Sammarco che nelle sue qualità di avvocato aveva studiato l’argomento consigliando cautela all’assemblea consiliare che ha poi approvato la delibera con il voto contrario della minoranza e l’astensione di due consiglieri del gruppo dei Verdi. «Ciò che speravamo – commenta ancora il capogruppo progressista -, era vedere accolto il nostro contributo in favore della crescita economica del territorio e introdurre una valutazione ponderata delle scelte alla luce del complesso panorama ma, con questa Amministrazione e con l’Assessore all’Urbanistica sembra sempre di scontrarsi con un muro di gomma, scevri da ogni stimolo esterno».

Anche il consigliere di opposizione, Breccia, nella stessa seduta consiliare, contestava il rinnovo automatico di tutte le concessioni denunciando, inoltre, la presenza di «concessioni dormienti», vale a dire di licenze tenute per anni nel cassetto senza essere stata mai sfruttate.

Restano quindi al palo, in attesa che si esprima il Tar, le concessioni a favore della Società Sirio di Latiano; di M. K.; Società Lo Scivolo di Manduria; Lega Navale Italiana Sezione di Torre Colimena; alla signora G. V.; al signor C.G.; Ca.De.Me; Bonadea srl di Carmiano; Bevagna srl di Conversano.

Nazareno Dinoi