Nuovo reportage dalle marine manduriane: rifiuti tanti, cassonetti e telecamere zero

Le foto sono di oggi, venerdì 19 marzo. E’ l’ennesima testimonianza dello stato in cui si trovano le marine manduriane documentata dal vigilante ambientalista Francesco Capogrosso.

La spina nel fianco dell’amministrazione comunale giallo-verde, degli assessori Perrone e Baldari soprattutto, rispettivamente Ambiente e Commercio, che non gradiscono le sue puntuali denunce.

Ecco di seguito l’ultimo commento di Capogrosso:

Ricordate quando l'anno scorso tutti appendevamo il lenzuolo al balcone con su scritto: "Andrà tutto bene”? A distanza di un anno cos'è cambiato? Non è cambiato nulla, nella m..da stavamo e nella m..da siamo. Stessa cosa è per la monnezza nella zona marina di Manduria. Ecco come anche oggi come si presenta il nostro litorale. Questo è il biglietto di benvenuto che offriamo ai turisti.

Non è chiaro: occorrono cassonetti e telecamere. A proposito, non stavano arrivando le tanto attese telecamere? Che fine hanno fatto? Per favore, se qualcuno puó fare qualcosa lo faccia, manca davvero poco e la gente inizia a spostarsi per cercare casa, non è un belvedere questo che noi gli offriamo.

Francesco Capogrosso