Covid, salgono ancora i contagi a Manduria

Dall’ultimo bollettino della Prefettura diffuso dal sindaco di Manduria riferito al 17 marzo (mancano i tre precedenti), i manduriani attualmente positivi al Covid sono 144 (18 in più del precedente dato noto) ed altri 215 sono in attesa di tampone e posti in isolamento fiduciario perchè venuti in contatto diretto con persone infette.

«La crescita dei contagi nel nostro territorio e in tutto il Paese ci impone di prestare ancora una volta la massima attenzione», scrive il primo cittadino che ricorda quanto sia «fondamentale rispettare le norme predisposte dal nuovo decreto legge e i corretti comportamenti come indossare sempre la mascherina, mantenere le distanze ed evitare assembramenti».

Pecoraro poi continua. «Dobbiamo farlo per noi stessi e per gli altri, per i più piccoli, per i più anziani, per le persone affette da disabilità e per tutta la fascia più fragile della nostra città. Ciascuno di noi, con il proprio comportamento – conclude - farà la differenza e sono certo che insieme supereremo questo momento».