Il vento abbatte l’albero di pino pericolante di Torre Colimena

Un grosso albero di pino, da tempo pericolante nella piazza centrale di Torre Colimena, è stato abbattuto dal vento. E’ successo l’altro ieri sera nella località marina di Manduria. Una fine annunciate che solo per un caso non ha provocato danni o vittime. Lo racconta Vittorio Perrucci sul suo Facebook.

«E’ caduto un albero di pino in pieno centro a Torre Colimena, bloccando il normale scorrimento del traffico. Gli abitanti del luogo – spiega - si lamentano, chiedendo come mai un albero secco e da tempo in evidente stato di pericolo, non sia stato messo in sicurezza prima. Fortunatamente – conclude Perrucci - l'accaduto non ha creato danni a persone».

A mettere in sicurezza la zona sono stati poi i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria.