Salgono i contagi anche a Sava, il sindaco Iaia: "situazione preoccupante, restiamo in casa"

Il sindaco di Sava, Dario Iaia, ha dato conto questa mattina della situazione dei contagi nel suo comune e si è detto preoccupato per l'aumento dei positivi che non accenna a fermarsi.

«Continua ad aggravarsi la situazione dei contagi nel nostro Comune», scrive il primo cittadino dettando gli ultimi dati inviati dalla Prefettura di Taranto. Di seguito il contenuto del messaggio pubblicato sui social.

I dati del 14 marzo ci dicono che i positivi savesi sono diventati 93 e 55 le persone in isolamento fiduciario.

Come è evidente, il numero dei contagiati sta aumentando giorno per giorno, così come i ricoveri giunti a 338 nella Provincia di Taranto con il tutto pieno registrato al “Moscati” di Taranto ed al “Giannuzzi” di Manduria e con 12 decessi solo ieri nell’area Jonica.

Questi dati devono farci riflettere e comprendere la gravità della situazione di emergenza che stiamo vivendo ed i comportamenti che dobbiamo adottare.

Invito tutti a rimanere in casa e ad uscire solo se è strettamente necessario.