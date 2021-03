"Troppi contagi", il sindaco di Sava firma l'ordinanza che limita gli assembramenti

«Alla luce del peggioramento dei dati che riguardano i contagi da Covid-19 anche nel nostro Comune, ho emesso questa mattina l’ordinanza n. 22 (in vigore da venerdì 12 marzo al 28 marzo compreso)». Il sindaco di Sava ha annunciato così le nuove misure per rallentare la diffusione del virus.

Le nuove misure prevedono:

Chiusura dei distributori automatici H24 di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di pertinenza dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del mattino seguente; il divieto di permanenza nelle piazze e negli slarghi cittadini dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, per i giorni di venerdì, sabato e domenica, ed in particolare presso Piazza Spagnolo Palma, Piazza San Giovanni, Piazza Risorgimento, Piazza Europa, Piazza Nassirya, Piazza Matteotti, Piazza Padre Pio, Piazza della Vittoria, Piazza Primaldo Coco, Piazza Badel Powell, Area mercatale, parcheggio antistante il cimitero comunale, parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport in Via Montebello, parcheggi dei supermercati e centri commerciali. Inoltre il parco “Sassi” verrà chiuso nei giorni di venerdì, sabato e domenica alle ore 18.00. L’inosservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

«Si raccomanda la massima cautela, il rispetto di tutte le misure di sicurezza (mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani)e di rimanere in casa, se non vi è necessità di uscire per qualsivoglia ragione», conclude il primo cittadino savese.