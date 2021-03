Piero dei Queen a Sanremo prelevato dalla polizia per violazione delle norme anticovid

Il manduriano Piero Epifani, in arte Piero Venery o dei Queen, è stato fermato dalla polizia a Sanremo e portato in commissariato. L’artista che da anni incarna sul palco il mito dei Queen, Freddie Mercury, da giorni provocava le forze dell’ordine girando senza mascherina e violando le norma anti contagio.



«A nulla sono valse le mie parole in sua difesa. Con Veronica Maya lo avevamo coinvolto nella diretta su RaiDue. Lui aveva cantato e quindi attirato l’attenzione della Polizia perché privo di mascherina», scrive Red Ronnie sul suo profilo Facebook.

Pietro Epifani, front men della tribute band White Queen si esibisce anche all'estero, era stato già multato due volte dalla stessa polizia di Sanremo che gli contestava la stessa violazione. «Voi rappresentate la legge, io la leggenda», aveva risposto Piero Venery che da sempre giura di essere la reincarnazione del cantante inglese morto trent'anni fa.

Ieri sera nel corso di un'intervista rilasciata a Red Ronnie, l'artista manduriana ha confessato di essere stato vicino al suicidio per la crisi che ha colpito il suo settore. «È stato lo spirito di Freddie a salvarmi - ha detto - perchè tre giorni dopo è uscito un concerto in Spagna».