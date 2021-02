Ancora contagi a scuola e sono sette in pochi giorni

Taranto Operaio ArcelorMittal stroncato da un malore nell'acciaieria

Un operaio dello stabilimento ArcelorMittal è deceduto questa mattina a causa di un malore. Francesco Tomai, lavoratore di 38 anni si trovava nello spogliatoio della ex Ilva, quando si è sentito male e si è accasciato sul pavimento. Per lui, purtroppo, non c'è