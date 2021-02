Nuovi dati sui contagi a Manduria: per la Prefettura aumentano di molto, per il sindaco sempre meno

Bari Emiliano insiste: a scuola non si torna e prepara una nuova ordinanza

Scuole, il Tar sospende l'ordinanza di Emiliano, ma lui in serata fa nuovo provvedimento: non si torna in aula. Ecco le dichiarazioni del presidente. "In seguito all’odierno provvedimento del Tar di Bari, sto per emettere una nuova