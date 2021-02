Molestava i clienti di un bar arrestato dai carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato B.C.H., senegalese 41 enne, censurato di Manduria per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, in forte stato di alterazione dovuta alla probabile assunzione di sostanze alcooliche e stupefacenti, stava creando scompiglio in un bar ubicato nel centro del paese ribaltando gli arredi e minacciando il personale e gli avventori presenti. Alla vista dei militari intervenuti ha ulteriormente aumentato la propria aggressività cercando di aggredirli.

Con ferma determinazione è stato prontamente neutralizzato, anche mediante l’uso dello spray al peperoncino in dotazione alle pattuglie, quindi condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto. Il prevenuto veniva tradotto presso il carcere di Taranto. (Nota stampa dei carabinieri)