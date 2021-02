Aggiornamento sui contagi, due sindaci a confronto

Questa mattina la Prefettura di Taranto ha comunicato il numero dei contagi in tutti i comuni della provincia. Il report quasi quotidiano del rappresentante del governo serve ad informare la cittadinanza, attraverso i sindaci, sullo stato della diffusione del virus nella popolazione. È compito dei sindaci, poi, sensibilizzare i propri cittadini sul rispetto delle norme anti contagio e, nel caso, diffondere sicurezza o raccomandare maggiore rigore in base ai risultati dei contagi in città.

Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, come è ormai diventata sua consuetudine, ha deciso anche questa volta di omettere la diffusione dei dati disattendendo di fatto i compiti richiesti e mancando ai suoi doveri di primo cittadino e al ruolo di maggiore responsabile della salute dei propri cittadini.

Lo ha fatto puntualmente, come sempre, il sindaco di Sava, Dario Iaia che in diretta Facebook questa sera ha aggiornato i savesi informandoli sul numero dei contagi in Puglia, nella provincia di Taranto e nel suo comune. «Attualmente i savesi positivi sono 55, un numero leggermente inferiore rispetto alla precedente diretta – ha detto Iaia - ma che ci deve sempre tenere in allerta non trascurando le buone regole».