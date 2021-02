Variante inglese in quasi la metà dei campioni positivi della provincia di Taranto

In Puglia la variante inglese del Covid è presente nel 38,6% dei contagiati. Lo rileva l’ultima indagine della Regione Puglia per stimare la presenza della mutazione del virus nella popolazione residente.



Con il 45,8%, (su 48 campioni positivi analizzati 22 sono della variante inglese), la provincia di Taranto occupa il secondo posto dopo Brindisi che segna il 55,8% (72 mutati su 129 campioni).



A Bari su 323 campioni ci sono 124 casi, pari al 38.4%; nella BAT su 50 campioni ce ne sono 6, pari al 12.0%; a Foggia su 62 campioni ce ne sono 18, pari al 29.0%; a Lecce su 20 campioni ce ne sono 3, pari al 15.0%.



“Occorrerà – spiega l’assessore alla Salute, Lopalco – alzare il livello di attenzione sulla diffusione delle varianti del virus: questi dati impongono di programmare ulteriori azioni di contenimento”.



A Manduria non è possibile ancora sapere il numero dei contagiati attuali perché i dati che la Prefettura e la Asl hanno trasmesso al sindaco (due volte nell’ultima settimana), non sono stati diffusi per volontà del primo cittadino che continua a nasconderli per ragioni poco chiare.