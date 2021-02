Aggiornamento contagi in Puglia e a Taranto

Mentre il comune di Manduria continua a nascondere i dati relativi al numero dei contagi a Manduria, la Asl di Taranto informa che oggi l’ospedale Marianna Giannuzzi ospita 50 persone positive al virus con sintomi, 4 dei quali in rianimazione. In tutta la provincia i ricoverati nei vari reparti dedicati alla malattia pandemica sono 314 di cui 19 in terapia intensiva.

Dal bollettino della Regione Puglia si apprende invece che nelle ultime 24 ore si sono registrati 732 casi di cui 116 nella provincia di Taranto. I decessi nella regione attribuiti al Covid sono stati 17, nel tarantino 4.