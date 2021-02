Nel tarantino 254 nuovi positivi e 10 decessi Covid, Manduria non pervenuta

In Puglia nelle ultime 24 si sono registrati 1.020 nuovi casi di positività al coronavirus, in provincia di Taranto 254 che si attesta sempre al secondo posto dopo la provincia di Bari per numeri assoluti e prima nel rapporto contagi-popolazione.

Dal bollettino quotidiano della Asl si apprende invece che nel tarantino ci sono stati 10 decessi attribuiti al Covid mentre i ricoverati con sintomi sono 319, venti dei quali in terapia intensiva.

L’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ospita 54 pazienti sintomatici, 4 dei quali in gravi condizioni ricoverati in rianimazione.

Non è possibile infine sapere la situazione dei contagi nella città di Manduria perché il sindaco Gregorio Pecoraro continua a non diffondere i dati dei report della Prefettura.