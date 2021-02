Situazione contagi in Puglia e a Taranto. I dati di Manduria non sono stati comunicati

I nuovi positivi registrati ieri in Puglia sono 1063. Di questi, 307 provengono dalla provincia di Taranto che è ancora una volta prima nella regione nel rapporto positivi-popolazione e seconda dopo bari per numero assoluto.

Ieri la Prefettura di Taranto ha comunicato a tutti i comuni della provincia i dati relativi allo stato dei contagi attuali a Manduria, ma come sempre sta accadendo, il sindaco Gregorio Pecoraro non li ha diffusi.

I ricoverati nei reparti Covid della provincia ionica erano 321. Il Marianna Giannuzzi ne ospitava 55 di cui 4 gravi in rianimazione.