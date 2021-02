Da domani la Puglia in zona gialla - Cosa si può e non si può fare

Da domani, giovedì 11 febbraio, la Puglia tornerà in fascia gialla.

Un periodo che ci auguriamo possa essere vissuto nel rispetto delle regole e dei sacrifici e del coraggio di tanti imprenditori che hanno sofferto e soffrono ancora in nome del Bene comune. Rimane invariato il coprifuoco, dalle 22 alle 5.

BAR e RISTORANTI:

L'asporto ed il domicilio sono sempre consentiti (N.B.: per quei locali privi di cucina non è concesso l’asporto dopo le ore 18). Via libera al servizio al tavolo: ma non possono sedere più di 4 persone non conviventi, né al ristorante né al bar. I tavoli, inoltre, devono essere correttamente distanziati per garantire la distanza minima di almeno un metro tra un cliente e l’altro.

Gli esercenti devono, come già sapete e fate, indicare il numero massimo di persone che possono accedere al locale contemporaneamente, oltre a far rispettare l’obbligo di indossare la mascherina non appena terminata la consumazione e in attesa della stessa.

Riapertura al pubblico di musei, mostre e degli istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì.

Che possa essere un momento di ripresa per tutti, nel rispetto delle norme e dei sacrifici e del coraggio di tanti imprenditori che hanno sofferto e con cultura, dal lunedì al venerdì.

Confcommercio Manduria