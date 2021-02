Cattivi odori nell'aria, i Progressisti: "l'amministrazione si svegli"

Con il fenomeno dei cattivi odori che questa mattina si è ripresentato su gran parte della città di Manduria, il gruppo consiliare dei Progressisti ha diffuso una nota in cui si chiama in causa l’inerzia del governo cittadino. «L’amministrazione Pecoraro sino ad ora – si legge - oltre a vacue promesse, non è in alcun modo intervenuta e non ha svolto alcuna indagine diretta a scovare i responsabili dei terribili e nauseabondi odori».

Da tempo il gruppo di minoranza suggerisce di realizzare «un’impronta digitale della sorgente emissiva» attraverso l’utilizzo «di recettori sensibili e stazioni di campionamento in grado di determinare parametri delle sostanze presenti nel biogas».

Un metodo scientifico così applicato, sostengono i Progressisti, permetterebbe non solo di stilare una dettagliata analisi e quantificazione di tutte le sorgenti emissive, ma anche una corretta attribuzione delle responsabilità necessaria al fine di attuare le contromisure idonee.

Pertanto il gruppo composto dai consiglieri comunali Domenico Sammarco e Gregorio Gentile, chiediamo che «l’Amministrazione Comunale si svegli dal torpore e si attivi per svolgere analisi ad integrazione di quanto svolto dall’Arpa Puglia, intraprendendo tutte le azioni necessarie volte a garantire l’eliminazione delle emissioni di cattivi odori, al fine di ristabilire il decoro della Città e tutelare la salute di tutti in cittadini, potenzialmente in pericolo a causa di tali odori».