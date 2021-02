Gli aggiornamenti dei contagi dimostrano che il virus esiste anche se si cerca di nasconderlo

Ancora 163 nuovi positivi al Covid oggi in provincia di Taranto con 4 decessi e 204 persone ricoverate nei vari reparti dedicati. In Puglia il tasso di positività sale al 13%, almeno il triplo secondo il recente rapporto dei Servizi di intelligence italiani che hanno ricalcolato la percentuale sul numero delle persone tamponate e non sui tamponi eseguiti che vengono ripetuti almeno tre volte su ogni singolo soggetto da testare.

l Marianna Giannuzzi ospita attualmente 55 pazienti con sintomi da contagio, cinque dei quali in gravi condizioni ricoverati in rianimazione.

L’assenza dei dati relativi alla diffusione del virus a Manduria, non deve fare abbassare la guardia come purtroppo sta accadendo. Il bavaglio imposto dal sindaco Gregorio Pecoraro che ha deciso di tenere nascosti i report Prefettura-Asl trasmessi quasi quotidianamente alla segreteria del comune, sta alimentando il senso del "mancato pericolo" e sta dando vigore a tanti negazionisti del coronavirus che sui social diffondono i loro pericolosi proclami.