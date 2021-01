“Multe pazze dalla Ztl impazzita”, il Codacons studia il caso

Dalla lettera pubblicata ieri di un automobilista manduriano che sollevava dubbi sulla correttezza dell’orario riportato su una multa per violazione della Ztl, decine di casi analoghi hanno sollevato lo steso problema. Tanto da interessare la sede locale del Codacons che per la settimana prossima ha già fissato alcuni appuntamenti di manduriani che hanno ricevuto la stessa multa ritenuta illegittima.

Il dubbio è che l’orologio che fa scattare la sanzione si sia starato di almeno 30 minuti indietro rispetto al naturale. Accadrebbe quindi che l’auto che passa dopo le 22 o dopo le 13 sia multata perché le lancette del sistema elettronico collocano l’evento a mezzora prima facendo così scattare la foto e quindi la contestazione. Troppi i casi per non pensare che qualcosa di strano stia accadendo al controllo della Ztl.

A parte i commenti sulla pagina Facebook de La Voce di Manduria, tutti di automobilisti multati che giurano di essere passati dopo il limite, altri si sono rivolti ad altri avvocati e all’avvocato Antonio Casto in qualità di referente del Codacons che si è impegnato ad approfondire lo strano caso.