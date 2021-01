Lo stato dei contagi in Puglia e a Taranto (Manduria top secret)

Sono 246 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in provincia di Taranto che segna ancora il primo posto in Puglia in rapporto al numero degli abitanti.

Dieci i decessi di cui tre avvenuti nell’ospedale Covid di Manduria. I ricoverati con sintomi da infezione da coronavirus in tutta l’area ionica sono invece 304. Il Giannuzzi di Manduria ne ospita 55, sei dei quali in gravi condizioni che si trovano nella terapia intensiva.

Non è possibile invece spere il numero dei manduriani contagiati perché il sindaco Gregorio Pecoraro continua a tenere nascosti i dati chela Prefettura di Taranto invia quasi quotidianamente poiché li ritiene non rispondenti alla realtà.

Anche il sindaco di Sava, Dario Iaia, ha notato incongruenze nei report della Prefettura ma a differenza del suo collega manduriano ha deciso di correggere i dati ufficiali eliminando i casi dei cittadini sicuramente già guariti dall’infezione.