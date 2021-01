Sindaco e vice senza mascherina: "irresponsabili, si autodenuncino e paghino"

Un videoclip per commemorare la giornata internazionale del dialetto del 17 gennaio scorso, protagonisti il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro e il suo vice, Andrea Mariggiò, sta creando imbarazzo nel Palazzo e nervosismo tra i consiglieri comunali di opposizione. Motivo: i due massimi rappresentanti dell’igiene e la salute pubblica in città, si sono fatti riprendere senza mascherina in un luogo frequentato, il Museo della cultura contadina e del Primitivo di Manduria, con la presenza di altre persone, ovviamente estranee (altri attori e personale di ripresa). Il video, diffuso sulle pagine personali social degli amministratori e ripreso dalla stampa locale, non è stato gradito dal pubblico della rete che ha lamentato la leggerezza di chi «dovrebbe dare il buon esempio».

Le opposizioni non trascurano l’occasione per criticare il comportamento del primo cittadino e del numero due della giunta, accusandoli di irresponsabilità e leggerezza. «Chi rappresenta le istituzioni deve dare in primis il buon esempio», ricorda il capogruppo dei Progressisti, Domenico Sammarco. Gli fa eco il capo della coalizione di centrodestra in Consiglio, Lorenzo Bullo: «Certi atteggiamenti – afferma - si possono tollerare da chiunque ma non da un sindaco e dal vicesindaco che dovrebbero invece dare l’esempio». In copia alle prime ma più articolata è la critica sollevata dall’altro consigliere di minoranza, Dario Duggento. «Nella lotta alla diffusione del virus – dice - ritengo molto importante il buon esempio soprattutto da parte di chi riveste determinati ruoli. Pertanto – aggiunge - tutti noi amministratori comunali, sia di maggioranza che di minoranza, dovremmo sforzarci a dare il buon esempio».

E c’è anche chi chiede ai due amministratori di «pagare pegno». È il caso del consigliere di minoranza, Cosimo Breccia che richiama il Dpcm in vigore sulle norme anti diffusione del Covid. «La mascherina deve essere sempre indossata al chiuso in presenza di estranei anche se si rispetta il distanziamento e per chi trasgredisce tali regole – sottolinea Breccia – è prevista una sanzione pecuniaria sino a mille euro». Ed ecco la provocazione di Breccia: «I due amministratori che hanno disatteso la normativa, si autodenuncino oppure versino il corrispettivo della multa per l’acquisto di mascherine o gel disinfettante da distribuire ai clienti degli esercizi pubblici della città». Silenzio, per ora, dai diretti interessati che già in passato erano stati criticati per delle foto di gruppo senza protezione pubblicate poi su Facebook.

Sull’argomento prende la parola anche la vicecoordinatrice cittadina della Lega, Cinzia Filotico: «la legge è uguale per tutti e va dunque rispettata, se poi, come nel caso del sindaco Pecoraro, si ricoprono incarichi istituzionali – sostiene Filotico - diventa necessario dare il buon esempio. Non è una questione di colore politico bensì di civiltà. Essere rappresentanti è una responsabilità – conclude la dirigente leghista - e il grado di attenzione con la quale la si incarna si vede anche da queste piccole cose».

Nazareno Dinoi