Caso di Covid nella scuola dell'infanzia, sospese le lezioni sino a venerdì

Il sindaco manduriano, Gregorio Pecoraro, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la chiusura sino a venerdì prossimo del plesso scolastico “Borsellino” per un caso di contagio da coronavirus.

La stessa decisione era stata già presa autonomamente, venerdì scorso, dalla dirigente scolastica, Luisa Damato.

«In via precauzionale, nelle more delle determinazioni del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto – scriveva la dirigente in una circolare indirizzata alle famiglie e alle autorità comunali e sanitarie – si dispone la sospensione delle attività in presenza per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia “Borsellino”, dalla giornata di domani 15 gennaio 2021, fino alla data di rientro in presenza che sarà stabilita dal Dipartimento».