Cimitero, rischio di sfratto senza nessun preavviso

Il comune di Manduria non sta avvisando singolarmente (con lettera o altra notifica) i proprietari dei loculi della colombaia pericolante che deve essere svuotata per permettere i lavori di ristrutturazione. L’unico avviso è quello pubblicato il 31 dicembre sul sito web dell’ente oltre alle lettere fatte affiggere all’ingresso del cimitero e in prossimità della colombaia in questione.

Chi non è pratico di internet e chi non si reca frequentemente al cimitero, rischia quindi di non trovare più i resti dei propri defunti perché nel frattempo saranno stati posti nella fossa comune.

Il termine per richiedere i resti delle sepolture e deporli in sepolcreti personali, scadrà venerdì prossimo.

Oltre tale termine i loculi saranno svuotati e tutto finirà nella fossa comune. «Le richieste pervenute oltre tale data –, si legge nell’avviso pubblicato on line e affisso al cimitero -, non avranno riscontro e si procederà d’ufficio alle traslazioni dei resti mortali per riporli in luoghi comuni».

Evidente lo svantaggio che avranno molti i manduriani, soprattutto le persone anziane non abituate a navigare in internet e curiosare sul sito del comune o che non si recheranno al cimitero sino al venerdì prossimo.