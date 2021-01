Covid, un manduriano ogni 117 è positivo al virus

Un manduriano ogni 117 cittadini è attualmente positivo al coronavirus. E il trend è in continua crescita se si considera che in un mese la curva dei positivi è cresciuta del 64%. Sono numeri che non si registrano in nessun altro comune del circondario. Una situazione che meriterebbe misure più restrittive e maggiori controlli da parte delle autorità locali.

In altri comuni questo sta avvenendo. È il caso di Bitonto, provincia di Bari.

Il sindaco di quel comune, Michele Abaticchio, preoccupato della diffusione del virus che attualmente ha contagiato un bitontino ogni 92 residenti (25 meno del dato manduriano), ha convocato per questa mattina una conferenza operativa tra l’amministrazione comunale e i referenti della Asl per valutare l’andamento della curva dei contagi e stabilire eventuali nuove restrizioni.

Anche in altri comuni italiani i primi cittadini prendono misure drastiche per cercare di rallentare la diffusione del virus. E' sufficiente digitare sui motori di ricerca le parole "troppi contagi il sindaco" per misurare la diffusione del fenomeno. Due esempi su tutti. Il sindaco del comune di Villafranca di Verona (33.431 abitanti), con 161 attuali contagiati (uno ogni 161) ha chiuso ieri il nercato settimanale. A Valderice, invece, comune siciliano di 11.700 abitanti e 74 attuali contagiati (uno ogni 158 abitanti), il sindaco ha chiesto la zona rossa pe ril suo comune.