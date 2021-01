Leo Libardi positivo al Covid: “contagiato da una cliente”

L'acconciatore manduriano, Leo Libardi, è stato contagiato dal coronavirus. Il noto professionista presenterebbe sintomi lievi e si trova in isolamento domiciliare sotto osservazione medica.

Ad annunciarlo è stato lo stesso parrucchiere con un post pubblicato sul suo profilo Facebook in cui fa sapere di avere giá avvertito tutte le persone con le quali ha avuto contatti stretti. "Sono stato contagiato da una mia cliente che era positiva", fa sapere Liabardi nel suo lungo post che pubblichiamo.

Purtroppo questo maledetto COVID ha scelto anche me!!! Poiché girano già notizie infondate, voglio riferire che il mio contagio è avvenuto in seguito al contatto con una cliente positiva al covid che è venuta nel mio salone il 31 dicembre alle ore 13:30. È stata mia premura contattare tutte le persone che sono state con me da quell’ora in poi.

Le mie collaboratrici sono, per fortuna, risultate negative e pertanto domani 7 gennaio verrà eseguita la sanificazione del locale e da venerdì 8 Luigina, Anna Maria e Maria Rosaria saranno a vostra disposizione mentre io (che ho solo lievi sintomi) farò con i miei familiari la dovuta quarantena.

Grazie a tutti.