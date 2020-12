Pazienti Covid al Giannuzzi: due decessi e rianimazione piena, oggi in Puglia 1661 nuovi positivi

Sono due i decessi registrati nelle ultime ventiquattrore all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria. A preoccupare è la situazione in Rianimazione – composta in totale da 5 posti letto più uno per le emergenze – che al momento risulta essere completamente piena. I pazienti Covid ricoverati presso il nosocomio manduriano al momento sono in tutto 37.

L’ultimo aggiornamento all’ospedale “Moscati” di Taranto, invece, riporta 62 malati Covid ricoverati presso la struttura, 28 dei quali nel reparto Malattie Infettive e 26 in Pneumologia. Situazione pressoché analoga a Manduria in Rianimazione, dove i pazienti risultano essere otto.

Negli altri ospedali della provincia i numeri restano comunque importanti: sono 31 i ricoveri per Covid presso l’ospedale “San Marco” di Grottaglie, sette in meno rispetto al presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca, dove i degenti con il virus sono 24. Il San Pio di Castellaneta ne ospita 50 ed altri 8 sono assistiti nella struttura militare della Marina di Taranto.

Sempre a Taranto, nella Casa di cura “Santa Rita” risultano ventuno pazienti, quattordici al Presidio Covid post acuzie di Mottola, otto nel Centro Ospedaliero Militare di Taranto.

Infine, preoccupano i decessi: oltre ai due del Giannuzzi, nelle ultime ventiquattrore sono stati registrati due altri morti nelle strutture ioniche, rispettivamente a Taranto (al Moscati) e all’ospedale di Martina Franca.

Il bollettino regionale sui positivi giornalieri

Oggi sono stati registrati in Puglia 10.836 test per l'infezione da Covid-19, 1.661 dei quali con sito positivo: 698 in provincia di Bari, 108 in provincia di Brindisi, 226 nella provincia Bat, 298 in provincia di Foggia, 102 in provincia di Lecce, 225 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Gianpiero D’amicis