Spaccio di cocaina e hashish a Taranto: arrestati due giovani

Bollettino regione Puglia: 1377 positivi (-79 rispetto ieri) di cui 161 a Taranto

Attualità

Sono stati registrati 19 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.