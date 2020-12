​L’avanzata del virus, le misure degli altri comuni e i silenzi di Pecoraro

Continuano le iniziative dei sindaci della provincia di Taranto a contrasto della diffusione del virus da Covid19, così come, al contrario, continua l’immobilismo e il silenzio da parte del sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro e della sua giunta, evidentemente talmente assorti in altre faccende da non considerare necessarie altre iniziative di contrasto e di contenimento della pandemia.



Negli ultimi giorni i sindaci di Lizzano e di Grottaglie hanno emanato delle ordinanze che tendono a scoraggiare e ridurre drasticamente assembramenti e contatti nei luoghi pubblici: a Lizzano, ad esempio, fino al 15 gennaio non si potrà stazionare nei parchi e nelle piazze del centro, divieto esteso anche alle spiagge e agli arenili di competenza dello stesso comune. A Grottaglie invece, il sindaco Ciro D’Alò ha consentito l’ingresso al cimitero cittadino ad un massimo di 50 persone per volta e ha imposto delle stringenti limitazioni al mercato settimanale, durante il quale gli esercenti dovranno consentire la presenza di massimo due persone per volta nei pressi della propria postazione, garantendo inoltre il distanziamento di almeno un metro in linea con le indicazioni poste sul manto stradale. Il primo cittadino della città delle ceramiche, inoltre, ha esteso ancora la chiusura di tutte le piazze del centro, delle aree verdi e dei parchi, vietandone anche lo stazionamento immotivato di persone, comprese le aree pedonali della città durante i giorni festivi e prefestivi.

Da parte di Pecoraro, al contrario, un lungo e a tratti desolante silenzio. Nonostante il sindaco e la sua giunta siano a conoscenza ogni giorno dei numeri che vedono costantemente in salita i contagiati manduriani (saliti, quasi raddoppiati in soli 20 giorni, dai 122 del 2 dicembre, ai 207 resi noti ieri 21 dicembre), il primo cittadino si è finora interessato al contrasto alla pandemia da Covid19 solo con la chiusura dei distributori H24 della città, preferendo poi dedicarsi “anima e core” alle vere emergenze manduriane come l’assunzione “sulla fiducia” di membri del suo staff a spese del Comune, oppure il lauto incarico con parte della stampa per diffondere urbi et orbi i consigli comunali a quasi 500 euro l’ora oppure, o, ancora, pubblicare frettolosamente strani bandi vinti ancora più stranamente da consiglieri comunali della sua maggioranza o il più recente acquisto di stufe e bombolo dal negozio di un candidato non eletto della stessa lista del sindaco.

Gabrio Distratis