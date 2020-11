"Il Giannuzzi può accettare autonomamente pazienti Covid?", la domanda del chirurgo

«Sindaci, è vero che il Giannuzzi non può accettare pazienti Covid se non provenienti dal Moscati?». A sollevare l'inquietante sospetto su una presunta mancanza di indipendenza dell'ospedale di Manduria recentemente riconvertito Covid, è il chirurgo ed ex sindaco manduriano Roberto Massafra.

Evidentemente più che informato sulla questione, Massafra che è stato per diversi decenni alle dipendenza della Asl e del Giannuzzi prima di dimettersi sbattendo la porta per accettare un contratto con una clinica privata di Taranto, lancia provocatoriamente la domanda ai sindaci, a quello di Manduria per primo perchè più interessato.

La vicenda è seria. In pratica, se confermata, il Giannuzzi sarebbe diventato una mera succursale dell'ospedale Moscati di Taranto, l'unico, pare, che potrebbe disporre in esclusiva dei posti letto del presidio Messapico così faticosamente sacrificato per l'emergenza pandemica. Lasciando alle professionalità locali il mero compito di preparare il letto e accettare i ricoveri che gli manderebbero i loro colleghi tarantini. Possibile? Sarà vero? Il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, avrà la forza di opporsi almeno a questo?