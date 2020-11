Ospedale: i servizi si trasferiscono su viale Aldo Moro e lunedì iniziano gli “Usca”

Oltre ai pazienti ricoverati che vengono dimessi o trasferiti per liberare gli spazi ai pazienti Covid, dal Giannuzzi hanno già fatto fagotto e lo faranno tutti i servizi ambulatoriali presenti nel presidio. La direttrice generale del Distretto ha dato disponibilità di alcuni ambienti dello stabile situato sul Vialone Aldo Moro alloggeranno gli ambulatori di ginecologia, diabetologia, oculistica, pediatria.

La dottoressa Saracino predisporrà inoltre degli spazi per allestire l’ambulatorio di chirurgia e ortopedia per i casi che non necessitano di ricovero.



Una buona notizia viene ancora dalla direttrice Saracino che ha annunciato l’avvio dell’Usca, unità speciali di continuità assistenziale che dovranno assistere a domicilio i positivi asintomatici. Con molta probabilità, già dalla prossima settimana prenderanno servizio due squadre Usca composti ognuna da due medici e un infermiere.