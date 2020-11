​"Tutto il Giannuzzi sarà Covid" e Pecoraro "prende atto”

Mentre ieri i sindaci inviavano speranzosi la lettera in cui chiedevano di limitare i danni del Covid sul Giannuzzi (ne parliamo di seguito), il direttore generale Stefano Rossi in un incontro pubblico a Taranto, dichiarava questo ai giornalisti: «Non è una ipotesi che abbiamo preso in considerazione quella di ridestinare a funzione Covid l’ospedale Moscati di Taranto, ma c’è invece l’ipotesi di convertire interamente l’ospedale Giannuzzi di Manduria, come ospedale Covid». Non solo quindi Medicina e cardiologia come i pensava e come speravano i sindaci, ma tutto il presidio. «Si tratterebbe – ha spiegato ancora Rossi all’Agi -, di affiancare al mini Covid del Moscati, a Taranto, che già oggi registra 85 degenti, anche il Giannuzzi che verrebbe interamente riconvertito».



Di questo è stato già informato ieri Pecoraro nel corso di una videoconferenza dei sindaci della provincia di Taranto con l’assessore regionale alla Sanità, Gianluigi Lopalco.

«Quanto alla riconversione del Giannuzzi a presidio Covid, il sindaco di Manduria ha dichiarato all’AGI che «i sindaci prendono atto che è già tutto deciso e che hanno appreso della cosa dai media. Capiamo benissimo che il Covid incalza anche da noi e bisogna attrezzarsi però così come il Giannuzzi di Manduria è stato considerato in questa emergenza perché provvisto di Rianimazione, così chiediamo che sia in seguito considerato per tutto il resto e diventi un ospedale di primo livello».