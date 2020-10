L’Einaudi pronto a differenziare la frequenza delle classi per evitare la calca dei trasporti

A partire da oggi, martedì, le istituzioni scolastiche di secondo grado sono tenute ad incrementare il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75% delle attività, che rimane complementare alla didattica in presenza.



La direzione dell’Istituto Einaudi ha approntato un piano che regolamenta in maniera dettagliata le attività dei corsi diurni e seriali suddividendoli tra didattica e distanza e in presenza, in maniera tale da differenziare gli ingressi ed evitare assembramenti all’ingresso e soprattutto sui mezzi di trasporto pubblico.

Per non penalizzare nessuno, la direzione dell’Einaudi ha predisposto una rotazione che coinvolge a turno tutte le classi, sempre nel limite del 25% in presenza. Per entrambe le sedi (il tecnico di via Borsellino e l’Agrario di via per Maruggio) è stata data a tutti la possibilità, non solo al biennio come prevede il Dpcm, di seguire sia in presenza che a distanza. La rotazione si applica in linea di massima su cinque classi su 20 al Tecnico e una su 6 al professionale agrario. Questo decongestionerà fortemente il flusso dei pendolari in transito sia a piedi sia sui mezzi di trasporto pubblici e privati.