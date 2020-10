Lo chef manduriano: «il virus gira nei trasporti e nella movida incontrollata non a tavola»

«Concentratevi di più sull'organizzazione dei trasporti e controlli ferrei sulle movide, cause più ovvie e ingenti di contaminazione». Così lo chef manduriano Giancarlo Polito, titolare di due rinomati ristoranti a Montone, provincia di Perugia (“La locanda del capitano” e “Osteria dei sensi”), stigmatizza le recenti misure anti Covid contenute nel Dpcm che chiudono bar e locali ristorazione alle 18.

«Una soluzione da me non condivisa – afferma Polito - che manifesta un andar per tentativi; magari sono io male informato – chiosa lo chef stellato -, ed hanno scoperto che dalle 18 in poi il virus si scatena inebriato dai colori del crepuscolo?».

Per chi come i locali di Giancarlo lavorano solo a cena, significa la sospensione totale di ogni attività. «Noi ovviamente – sottolinea lo chef manduriano - lavorando a cena da oggi chiuderemo e ci vedremo, speriamo presto, più tipici che mai».