Monsignor Semeraro già vescovo di Oria nominato Cardinale, la telefonata del sindaco Pecoraro

Papa Francesco imporrà la berretta cardinalizia a monsignor Marcello Semeraro, di Monteroni di Lecce, già Vescovo di Oria e poi di Albano e Presidente del quotidiano della CEI, Avvenire, al concistoro annunciato per il prossimo 28 novembre, in cui in tutto verranno nominati 13 nuovi cardinali. La Puglia così potrà vantare ben cinque cardinali viventi: Salvatore De Giorgi, salentino di Vernole, Francesco Monterisi di Barletta, Fernando Filoni di Manduria, Angelo Amato di Molfetta e, appunto, Marcello Semeraro di Monteroni.



Contentissimo della nomina il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. «Per me - afferma il primo cittadino - è una grande gioia, ed è una bellissima notizia per la comunità manduriana che lo ha conosciuto ed apprezzato come vescovo della Diocesi di Oria. Mi sono subito sentito telefonicamente - conclude Pecoraro - e gli ho espresso la mia felicitazione e quella della Città di Manduria». Il nuovo vescovo, fa sapere il primo cittadino della città Messapica, ha ringraziato ed ha abbracciato virtualmente la comunità manduriana.



Attualmente monsignor Marcello Semeraro è il nuovo Prefetto della Congregazione per le cause dei santi. Settantadue anni, pugliese, monsignor Semeraro era finora vescovo di Albano e segretario del Consiglio dei Cardinali. Persona di fiducia di Francesco che è stato nel piccolo centro laziale due volte, lo scorso anno in visita pastorale, ma anche nel 2017 in forma 'privata', proprio per festeggiare il compleanno del vescovo. Bergoglio dunque ha rapidamente occupato la 'poltrona' che era del cardinale Angelo Becciu, dimessosi - o 'congedato' - il 24 settembre. Il Papa dunque volta pagina proprio nei giorni in cui uno dei tasselli dello scandalo, quello del rapporto tra l'ex Sostituto alla Segreteria di Stato e Cecilia Marogna, emerge come tra i più delicati, tanto da avere portato al suo arresto da parte delle autorità italiane su richiesta dei magistrati vaticani.

"Sono particolarmente lieto che un diletto figlio della nostra terra e di questa Chiesa abbia ricevuto un nuovo e prestigioso incarico a servizio della Chiesa universale, in qualità di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi". Lo afferma l'arcivescovo di Lecce, Michele Seccia, che gioisce per la nomina decisa dal Papa di mons. Marcello Semeraro a Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. "Il nostro 'don Marcello' - spiega Seccia - è stato sempre legato alla sua diocesi di origine, alla sua Chiesa madre e, sebbene il Signore lo abbia chiamato a lasciare la sua terra natia, ha sempre ricordato con gratitudine e riconoscente apprezzamento le sue radici". "Ancora oggi - conclude l'arcivescovo -, i nostri sacerdoti lo ricordano come professore e maestro di vita, uomo di profonda cultura, intensa spiritualità e franca amicizia. A Lecce, da vicario episcopale ai tempi di Mons. Ruppi (prezioso il lavoro di don Marcello nel preparare e organizzare la visita di San Giovanni Paolo II nel settembre del 1994), il pastore che lo ha consacrato vescovo e in qualità di primo direttore dell'istituto Superiore di Scienze Religiose, ha lasciato una traccia indelebile in molti cuori. Nella nostra regione Puglia è stato apprezzato nei suoi diversi incarichi accademici a Molfetta, prima di essere nominato vescovo di Oria".