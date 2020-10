Yari Carrisi con la nuova fidanzata Thea nel giardino di casa Malorgio

Giornata manduriana per il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi, con la sua nuova fidanzata Thea Crudi, cantante ed esperta di meditazione. La giovane coppia è stata ospite degli imprenditori manduriani di olio, Malorgio.

Yari e Thea hanno fatto una colazione nel «Parco Messapico», incantevole giardino privato di proprietà della famiglia Malorgio che confina con l’omonimo Parco archeologico manduriano. A fare da padrona di casa è stata Mimma Lomartire, madre dei due titolari dell’impresa, Alessandro e Giammarco Malorgio. La donna ha offerto alla famosa coppia focacce ed altri prodotti tipici locali impreziositi con l’olio di casa. I due artisti, divertiti e a proprio agio, hanno offerto una breve esibizione canora estratta dallo spettacolo che stanno portando in giro in Italia.

Domenica scorsa la coppia è stata ospite di Mara Venier nello studio di «Domenica In» in compagnia di Romina Power. Yaris ha raccontato a «zia Mara» come si sono conosciuti lui e Thea. Anche Al Bano si era detto molto felice di vedere suo figlio innamorato e Romina ha detto che con la nuora ha un rapporto magnifico. A far conoscere i due sarebbe stata proprio la mamma che avrebbe convinto Yari ad incontrarla ad un concerto.