Iaia scrive dall'ospedale dove è ricoverato per Covid: "sto meglio, non vedo l'ora di tornare"

Dopo 18 giorni dal suo ricovero perché ha contratto il coronavirus, il sindaco di Sava questa mattina ha scritto per la prima volta su Facebook per annunciare una significativa ripresa. Il primo cittadino era stato contagiato durante la campagna elettorale per le regionali nel corso della quale aveva avuto numerosi incontro con lo staff del candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto, anche lui positivo al Covid, ma senza sintomi. A quanto pare a diffondere il virus in quell’ambiente sarebbe stato uno stretto collaboratore di Fitto.

La positività al tampone e poi il ricovero nel reparto infettivi del sindaco Iaia, erano stati da lui annunciati con una breve comunicazione sul social. La stessa cosa ha fatto questa mattina per tranquillizzare coloro i quali lo hanno contattato preoccupandosi per il suo stato di salute e per ringraziare il personale sanitario del reparto malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto che lo sta assistendo.

Ecco il testo del post di questa mattina.

«Cari amici e care amiche molti di voi mi hanno contattato in questi giorni per sincerarsi sulle mie condizioni di salute, ma, per ovvie ragioni, non mi è stato possibile rispondere. Lo faccio oggi perchè mi sento di poterlo fare e perchè miglioro giorno per giorno grazie alle cure dei medici e degli operatori del “Moscati” di Taranto che, con grande professionalità ed umanità, mi seguono in questo difficile periodo. Non finirò mai di ringraziare tutti voi per l’affetto e la vicinanza che avete dimostrato nei miei confronti e verso la mia famiglia. Non è stato semplice, ma la vostra vicinanza ci è stata di grande aiuto. Ora, non vedo l’ora di rientrare. Vi abbraccio e grazie di cuore! Dario Iaia»