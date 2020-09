​Depuratore, il retroscena sull’individuazione delle alternative a Urmo

Nel silenzio imbarazzante dei partiti del territorio, gli unici a prendere parola sulla vicenda del depuratore consortile di Manduria e Sava e la bocciatura del Ministero alla richiesta della Regione Puglia di scaricare sul suolo, sono gli ambientalisti. E dietro le quinte, per ora, anche Romina Power che ha anticipato un suo intervento sull’argomento a cui tiene da sempre. Ad anticipare l’interessamento «e l’arrabbiatura» della showgirl attualmente in partenza verso gli Stati Uniti, è il suo contatto di zona, l’ambientalista e responsabile locale de Wwf Italia, Francesco Di Lauro. Ed è lui a rivelare una vicenda inedita, sul tema «depuratore consortile», avvenuta nel 2017 nella sede regionale di Legambiente Puglia.



«Al cospetto dei responsabili di Wwf Puglia e Legambiente Puglia – fa sapere Di Lauro - fui raggiunto da due altissimi funzionari della Regione e dell’Acquedotto pugliese, quelli che insomma decidono davvero».

L’ambientalista manduriano che da avvocato rappresenta il Wwf nel processo contro il presunto inquinamento dell’ex Ilva (Ambiente svenduto), racconta così quel misterioso incontro. «Dietro promessa di mantenere il loro anonimato - fa sapere -, parlammo della fattibilità della proposta alternativa di contrada Laccello, come sede del nuovo depuratore (zona vicino all’attuale depuratore nel territorio urbano di Manduria, Ndr), tanto allettante per loro che ci chiesero addirittura le mappe catastali della zona; uno dei due funzionari – rivela ancora Di Lauro -, fu molto chiaro e a mia domanda sull’altro sito di contrada Serpenti (sito nell’entroterra a più di 5 chilometri dalla costa, Ndr), la risposta dei due funzionari fu: piuttosto che lì, meglio scaricare direttamente in mare».