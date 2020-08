​“Emiliano ci regala un’altra discarica” (sempre gestita da Manduriambiente)

Michele Emiliano con la complicità di Mino Borraccino regala a Manduria un impianto di trattamento rifiuti da trentamila tonnellate. La notizia che non renderà felici i manduriani già sazi di rifiuti da mezza regione, la dà la consigliera regionale Francesca Franzoso che parla di «ultimo regalo del mandato di Emiliano».



L’esponente azzurra, attribuisce poi le colpe di tale scelta all’assessore regionale alle attività produttive, il pulsanese Borraccino, artefice, fa sapere Franzoso, dello spostamento a Manduria della discarica che in un primo momento era prevista nella sua Pulsano. «Borraccino che esulta per la cancellazione di Pulsano dalla mappa dei nuovi impianti – sottolinea la consigliera richiamando l’atto delle giunta regionale contenente il «regalo» ai manduriani - omette volutamente di dire che, nella stessa delibera, è annoverato un impianto di compostaggio a Manduria, già autorizzato nel precedente piano ma mai realizzato e ora finanziato dalla Regione».

Si tratterebbe di trentamila tonnellate aggiuntive, tra Forsu (frazione organica del rifiuto urbano) e stralci stradali, a Manduriambiente, impianto a biogas con discarica per l’indifferenziato, che ad oggi tratta solo “talquale”. Il nuovo mega impianto si troverebbe a pochi metri da Eden, un altro impianto di compostaggio già esistente a Manduria.

«Il risultato – spiega Franzoso - non potrà essere che il sovraccarico ambientale per i manduriani che già lamentano le forti emissioni odorigene in città. Eppure – aggiunge in una nota -, proprio durante la campagna contro l’impianto di compostaggio di Pulsano, Borraccino insisteva sul fatto che la provincia di Taranto fosse già autosufficiente per lo smaltimento della Forsu e non necessitasse di nuovi impianti».

Infatti, come scritto dalla stessa delibera di giunta regionale, Taranto è l’unica provincia con quattro impianti di compostaggio (Laterza, Ginosa, Taranto e Manduria) mentre ci sono interi territori, come Brindisi e tutto il Salento, che non ne hanno neanche uno. «Inoltre come si vede dal catasto impianti Ispra – prosegue l’analisi di Franzoso - oltre quelli di compostaggio (tra discariche, tmb ed end of waste), Taranto è la provincia con più impianti rifiuti di tutta la Puglia». E Manduria in questo fa da capolista.

La coordinatrice di Forza Italia torna sulle responsabilità di Borraccino. «La domanda sorge spontanea: tutte le obiezioni mosse dall’assessore contro l’impianto di compostaggio di Pulsano valevano solo per il suo paese o anche per i 28 restanti della provincia?».