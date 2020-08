Ammucchiate sulle spiagge libere affidate ai privati: esperimento anti Covid fallito

Secondo weekend di gestione privata delle spiagge libere e secondo fallimento dell’esperimento del Comune di Manduria che costerà circa ventimila euro ai manduriani. Come mostrano le immagini che riprendono la parte del fiume Chidro, affollata come sempre, stessa cosa su tutto il litorale delle marine manduriane (Donna Elena-Charlie e San Pietro in Bevagna compreso), tutto si può dire tranne che si sia evitato l’assembramento.

Gli accordi sottoscritti tra l’amministrazione straordinaria del comune Messapico e cinque società private che avevano partecipato al bando, prevedevano che le zone assegnate ad ognuna dovevano essere presidiate da personale che avrebbe dovuto contingentare gli ingressi in spiaggia, fare evitare le ammucchiate di ombrelloni e tende e assicurare il rispetto delle regole anti Covid stabilite nelle ordinanze balneari regionali e comunali. Niente di tutto questo è stato fatto.

Ad eccezione di un breve tratto di spiaggia antistante un hotel che ha posizionato le postazioni fisse dove piantare gli ombrelloni (ma limitatamente alla zona interessata alla struttura o poco più), sul resto del litorale affidato ai privati in cambio di compensi, c’è stata assoluta anarchia. Al prossimo weekend ferragostano si può solo immaginare cosa accadrà se non si interverrà in tempo.