​Manduriambiente chiede modifiche degli impianti ma la Provincia respinge (per ora)

La discarica Manduriambiente non si accontenta di quello che può fare nei suoi impianti ed ha chiesto delle modifiche che per ora sono state stoppate dalla Provincia e dalla Regione Puglia. Con una istanza presentata una prima volta a novembre del 2019 (all’insaputa di tutti, forse anche dello stesso comune di Manduria che sull’argomento ha sempre dimostrato uno scarso interesse) la società Manduriambiente aveva chiesto alla Regione Puglia l’eliminazione della cosiddetta linea «Rd secco» (la parte secca del rifiuto solido urbano) e la possibilità di utilizzare l’area precedentemente destinata a tale linea, ad una nuova area di «deposito temporaneo del prodotto finale (frazione secca combustibile o sopravaglio biostabilizzato), in uscita dalla linea di biostabilizzazione, al fine di garantire uno stoccaggio “polmone” prima dell’invio all’impianto di conferimento finale».



Queste modifiche, spiega la società, «non produrranno alcun aumento degli impatti ambientali del sito in questione, ma favoriranno una migliore gestione complessiva delle attività impiantistiche migliorando le fasi gestionali e, di conseguenza, riducendo le possibili situazioni che favoriscono l’aumento degli impatti ambientali».

La Provincia di Taranto dopo una prima richiesta di chiarimenti poiché, «in riferimento agli aspetti correlati con la VIA, la documentazione non è dettagliata e non consente, quindi, di valutare compiutamente i potenziali effetti ambientali delle modifiche da apportare all’impianto già autorizzato», ha in seguito definitivamente respinto l’istanza ritenendo le modifiche sostanziali e pertanto dovranno passare nuovamente dalla Valutazione integrata ambientale». Oltre alla valutazione sulla modifica dei singoli impatti previsti nelle diverse matrici ambientali e la sostanzialità o meno degli stessi, per la Provincia è importante valutare anche la natura delle modifiche proposte in relazione all’impianto cosi come concepito negli atti programmatori e da cui è scaturito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Risale al 15 luglio scorso, infine, la decisione finale del Settore ambiente della Provincia. «Dall’istruttoria effettuata sulla base della documentazione tecnica presentata, della lista di controllo per la valutazione preliminare e degli atti autorizzativi pregressi con particolare riferimento alla VIA provinciale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n.60 del 11.06.2012, conclusasi lo scorso 15 luglio – si legge nell’atto - si propone al dirigente del Settore l’adozione del provvedimento finale con il quale considerare le modifiche progettate sostanziali ai fini VIA, e, pertanto, disponendo che la realizzazione delle modifiche proposte debbano essere sottoposte alla preliminare fase della Valutazione dell’Impatto Ambientale». Tutto, insomma, dovrà seguire ora l’iter procedurale classico (conferenza di servizi e così via) che Mandurambiente aveva cercato di bypassare.

Attualmente l’impianto nel suo complesso sorge su un’area di proprietà pubblica della superficie complessiva di ca. 270.000 mq, di cui 110.000 mq occupati dalla discarica e 9.500 mq da strutture coperte.