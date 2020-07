Fuoco e rifiuti abbandonati a Manduria

L’incendio di sterpaglie e piante ornamentali in una strada parallela al Viale Aldo Moro rischia di raggiungere una isola ecologica di quartiere con bidoni colpi di spazzatura di ogni genere.I cassonetti sono quelli a servizio delle attività commerciali del posto e dalle utenze domestiche delle vicine palazzine.

E non solo. Come si può vedere dalla foto, il posto che si sta trasformando in discarica a cielo aperto viene usato anche come deposito di ferro vecchio.