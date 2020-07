​Eden 94 si difende: “Da noi tutto in regola”

«La presenza di 26 autocarri nei pressi dell’impianto di compostaggio e della discarica Manduriambiente non riguarda la scrivente azienda». L’impianto di compostaggio “Eden 94” chiarisce così la sua posizione dopo l’intervento del Movimento politico “Manduria Noscia” che accende i riflettori sui cattivi odori che invadono periodicamente Manduria e sulla presenza di colonne di camion carichi di spazzatura che ogni mattina percorrono la strada di San Cosimo diretti in contrada “La Chianca”, sede di Eden 94 e della discarica Manduriambiente. In merito alla puzza, i responsabili dell’impianto della famiglia Leone spiegano così l’aspetto tecnico che allontanerebbe da loro l’origine dei cattivi odori. «La Eden ’94 – si legge in un documento indirizzato a Mimmo Breccia, autore della denuncia di ieri, - effettua il monitoraggio con cadenza trimestrale delle emissioni in atmosfera (con frequenza doppia rispetto a quello che è imposto in autorizzazione), il cui esito è trasmesso a tutti gli organi competenti, tra i quali anche l’Arpa regionale e il comune di Manduria, con la stessa frequenza con cui viene effettuato».



Gli enti preposti al controllo, insomma, così come il Comune di Manduria, sarebbero in possesso dei tabulati che misurano il livello di emissione odorigena degli impianti. Sempre nella lettera, il rappresentante di Eden 94 che la invia, informa che l’azienda «si è autoimposta una riduzione ricettiva dei rifiuti pari al 50% della capacità autorizzativa ed ha allungato pertanto il processo di biossidazione del rifiuto. Tale misura, intrapresa già all’inizio del 2020 – spiega - verte sull’allungamento temporale dello svolgimento al chiuso della fase che nel processo comporta la maggiore componente olfattiva. Tale operazione – spiega ancora - è da sempre svolta in capannoni in leggera depressione e le cui aree vengono successivamente trattate con appositi ed idonei presidi ambientali (lavaggio ad umido e biofiltrazione su letto naturale)». La lettera indirizzata a Breccia si conclude con l’invito a recarsi nell’azienda «per prendere visione di come si lavora e di quanta cura e competenza viene dedicata dal nostro personale e dai nostri qualificati consulenti per una gestione virtuosa dell’opificio».

Breccia, da parte sua, prende atto dei chiarimenti e si dice pronto ad accettare l’invito. Nello stesso tempo il leader di Manduria Noscia attende che lo stesso chiarimento e lo stesso invito arrivi anche da Manduriambiente. «E soprattutto dal comune di Manduria che sull’argomento conserva uno strano silenzio».