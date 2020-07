Campomarino: "Non si affitta ai trentini" (per salvare l'orsa del monte Peller)

«Causa ordinanza di uccisione orso, qui non si affitta ai trentini». È la scritta che appare su un appartamento in via Manzoni a Campomarino di Maruggio. «Ci dispiace, ma bisogna pur fare qualcosa», continua la scritta incollata sull’uscio della casa vacanze. L’iniziativa è la risposta all’ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Figatti, che decreta la morte dell’orsa responsabile dell’aggressione, lo scorso 22 giugno, di due cacciatori rimasti feriti.

La trovata del cartello esposto a Campomarino è di Francesco Di Lauro, presidente dell’associazione «Azzurro Ionio» e referente di zona del Wwf, organizzazione che ha già lanciato una raccolta di firme on line contro l’ordinanza ed ha inoltrato una diffida al presidente Figatti per la sua revoca.

In difesa dell’orsa del monte Peller è sceso anche il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha indirizzato anche lui la stessa diffida al presidente della provincia autonoma. «Non uccidetela, non se lo merita», scrive il ministro a Figatti.

“intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica” del 24/06/2020, emessa in seguito al noto episodio dell’incidente avvenuto tra due uomini e un orso sul Monte Peller

Tornando al cartello di Campomarino, la sua pubblicazione sui social ha sollevato critiche di chi non ritiene giusto fare di tutta l’erba un fascio. «Lo spirito è di necessità virtù, se non puoi neutralizzare il singolo, devi spingere i suoi rappresentati a fargli fare marcia indietro», risponde piccato Di Lauro.

