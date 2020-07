​Pensionati manduriani trovano portafoglio con 300 euro e lo consegnano ai turisti

Bel gesto di un gruppo di pensionati manduriani che hanno riportato al proprietario un portafoglio destinato a “sparire”. È successo tre giorni fa nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele a Manduria. Gli amici stavano camminando all’ombra degli alberi che perimetrano i giardini pubblici quando su una grossa moto che era parcheggiata hanno notato un portafoglio da uomo poggiato sul sellone. Precedentemente, da lontano, i quattro pensionati avevano visto due giovani, proprietari della moto, entrare nella gelateria Trinacria, così uno di loro, Raffaele Laterza, ha preso il portafoglio e con gli altri amici si è recato nel locale dove la coppia di turisti stava gustando un gelato.

Con la voglia di riderci sopra, i quattro manduriani hanno aspettato che il motociclista pagasse la consumazione per vedere la sua reazione di panico non trovando ciò che cercava. A quel punto hanno tirato fuori la sorpresa: «cercava questo?». Nel portafoglio, ha fatto sapere il turista che non sapeva come ringraziare, oltre ai documenti, c’erano trecento euro che aveva appena ritirato dal bancomat.