​Poca differenziata, seconda multa salata per Igeco

Seconda contestazione in due mesi per la Igeco, società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune di Manduria che deve pagare all’ente altri 25mila euro di multa per inadempienza contrattuale. Il «Dec», direttore dell’esecuzione e regolarità del contratto, Andrea Occhilupo, ha contestato alla società la scarsa quantità di rifiuto differenziato che secondo il capitolato di gara dovrebbe raggiungere una percentuale di almeno il sessanta percento. I dati rilevati da Occhilupo, riferiti alla spazzatura conferita in discarica nel mese di giugno, presentano una situazione drammatica: solo il 43% è stato differenziato con ben 17 punti percentuali in meno del minimo previsto dagli accordi. Un danno economico per il comune che deve pagare tariffe di discarica di gran lunga superiori rispetto ai costi dell’organico, oltre all’insulto ambientale per il territorio Messapico già sede dell’impianto dove scaricano i rifiuti i diciassette comuni del bacino orientale della provincia di Taranto ed altri centri della provincia di Bari e Brindisi.



Per Occhilupo la colpa è dei manduriani «che non differenziano come dovrebbero l’immondizia prodotta» con responsabilità maggiore per i commercianti, «i furbetti dei cassonetti», come li definisce il Dec che accusa la categoria di non differenziare neanche il vetro. «Alcuni di loro, soprattutto nelle marine – dice Occhilupo – non hanno nemmeno i bidoncini per differenziare i rifiuti che produce la loro attività».

Il «controllore» del contratto, non nasconde le presunte responsabilità del comune stesso. «La stazione appaltante – dice Occhilupo – ha il dovere di accertarsi che l’azienda faccia il suo dovere cosa che, almeno in questi ultimi anni, come è evidente, non ha fatto». Occhilupo si riferisce appunto al mancato controllo da parte del suo predecessore (il suo incarico è fresco di qualche mese), che avrebbe dovuto rendersi conto che la percentuale della differenziata era sotto il minimo consentito facendo scattare le penali come sta avvenendo adesso.

Un'altra responsabilità che Occhilupo attribuisce all’ente pubblico, riguarda la permanenza dei cassonetti nelle marine anche nel periodo della raccolta porta a porta. «La Igeco – spiega il Dec - aveva garantito come offerta migliorativa il servizio aggiuntivo del porta a porta sulla costa proprio per eliminare i cassoni dalle strade che invece il comune non ha rimosso». Il risultato di tale mancanza, spiega il controllore, è che la spazzatura oltre ad essere differenziata dagli abitanti stagionali, «comunque poca cosa» sostiene Occhilupo, è stata gettata in maniera indifferenziata nei «più facili e capienti contenitori di comunità».

Questo avrebbe facilitato le cose a chi ancora non possiede i bidoncini per la differenziata perché non è ancora censito oppure perché non paga il tributo sulla spazzatura. «In effetti Manduria è il paese delle non regole», commenta infine Occhilupo che intende ora iniziare una nuova battaglia. «Scoveremo i furbetti della spazzatura, soprattutto nella categoria dei commercianti – dice – e chi viene da altri comuni a disfarsi dei rifiuti nei cassoni o nei punti di raccolta delle marine».

