Nebbia da irraggiamento sullo Jonio, le immagini da San Pietro in Bevagna

Insolito paesaggio sulle rive dello Jonio questa mattina con spiagge affollate e ammantate da una coltre di nebbia. Nelle immagini un tratto di costa delle marine di Manduria.

Il fenomeno, raro in estate, si è verificato un anno fa nello stesso mese di giugno sulla riviera di Ancona. Secondo il meteorologo Marco Lazzeri del Centro funzionale della Protezione civile delle Marche che spiegò quegli insoliti banchi di nebbia estiva in pieno giorno, si trattava di «nebbia da irraggiamento». «E’ più raro che tale fenomeno si verifichi nella stagione estiva, ma quando ci sono, come in quest ultimo periodo, correnti sud-orientali che aumentano il tasso di umidità e temperature mattutine ancora non troppo elevate, può capitare».

Quando sono state scattate le foto che vi mostriamo, relative alla spiaggia tra San Pietro in Bevagna e zona Borraco, la temperatura registrata era di 28 gradi con un tasso di umidità di 60 gradi.