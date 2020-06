Sedie job per accesso facilitato in spiaggia dei bagnanti non abili

Il Comune di Manduria ha aperto un avviso pubblico per l’affidamento gratuito di dieci «sedie job» utili a favorire l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili. Gli interessati potranno presentare richiesta di utilizzo inoltrando domanda su modello predisposto dall’ufficio Servizi Sociali da far pervenire al protocollo generale del Comune di Manduria entro e non oltre le ore 12 del 10 agosto. Le domande possono essere inoltrate mediante posta elettronica, raccomandata ordinaria e consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione rilasciata da una struttura pubblica attestante la condizione di disabilita e/o invalidità, le problematiche di deambulazione e/o mancanza di autonomia. In mancanza la domanda non verrà presa in considerazione.



Il periodo massimo di utilizzo della sedia job è fissato in venti giorni naturali e consecutivi. Eventuali rinnovi, di pari periodo, saranno presi in considerazione, qualora le istanze di utilizzo siano inferiori al numero delle sedie job disponibili. L’Ufficio Servizi Sociali avrà cura di redigere il calendario delle disponibilità sulla base delle richieste pervenute.

La sedia job dovrà essere ritirata dal richiedente e riconsegnata, nello stesso stato in cui è stata affidata, all’Ufficio Servizi Sociali, a proprie spese e secondo le modalità e i termini fissati nel verbale di consegna, che dovrà essere sottoscritto per accettazione.

In caso di domande eccedenti il numero delle sedie disponibili, si procederà all’assegnazione delle stesse in base all’ordine di arrivo delle domande che sarà desunto dal protocollo generale dell’Ente.