​Spiagge anti Covid, ecco tutte le regole

Sulle spiagge affollate di Manduria, sarà obbligatorio indossare la mascherina, sarà vietato sostare sulla battigia e saranno banditi giochi di gruppo da contatto (niente partite di calcio, beach volley e sport similari) e ogni ombrellone deve avere a disposizione un'area di almeno dieci metri quadrati. Sono queste le principali regole anti Covid da rispettate lungo i diciotto chilometri di costa di pertinenza manduriana. Adeguandosi semplicemente a quanto già stabilito in materia di distanziamento sociale nell’apposita ordinanza del presidente della Regione Puglia, l’amministrazione straordinaria del comune Messapico ha così deciso di non inasprire le norme come prevede la legge che concede ai sindaci, per particolari esigenze legate al territorio, la possibilità di applicare regole più restrittive.



Ed eccole le dieci direttive valide per i bagnanti che sceglieranno la costa Messapica in questa estate 2020 segnata dal rischio pandemico.

Nei luoghi più affollati dove non sarà possibile mantenere una distanza tra bagnanti maggiore di almeno un metro, sarà obbligatorio indossare la mascherina. In spiaggia si dovranno evitare abbracci e strette di mano e non sarà possibile usare bottiglie e bicchieri usati da altri. Evitare di avvicinarsi ad altri mantenendo sempre una distanza di almeno un metro. Non toccarsi gli occhi o il naso e se proprio necessario si consiglia di lavare le mani prima e dopo il contatto. In caso di starnuti o tosse, coprirsi la bocca e il naso con dei fazzoletti monouso o, in mancanza, farlo nella piega del gomito. Pulire le superfici e gli arredi da spiaggia con disinfettanti a base alcolica. Per garantire comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, inoltre, è vietato stazionare sulla battigia. Niente più discorsi al sole per asciugare il costume con il rinfresco dei piedi nell’acqua.

Più complesse le regole per gli ombreggianti. Gli ombrelloni o altri sistemi di copertura dei raggi solari, devono essere posizionati in maniera da garantire una superficie di almeno dieci metri quadrati per ogni postazione. Deve essere inoltre garantita la distanza di almeno un metro e mezzo tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie a sdraio), se non posizionate all'interno del posto ombrellone.

Più complicata anche l’attività ludico-sportiva. È vietata la pratica di attività di gruppo che possano creare assembramenti mentre sono consentiti gli sport individuali come nuoto, surf, kitesurf, sempre nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Tutte le prescrizioni valgono per le attività balneari del demanio marittimo comprese quelle dei lidi attrezzati gestiti dai privati.

Le dieci regole anti Covid saranno pubblicizzate attraverso la cartellonistica verticale con pannelli da installare ad ogni accesso a mare lungo tutta la costa di pertinenza comunale.

L’amministrazione Messapica non ha ancora deciso forme di sorveglianza e di controllo. Per questa funzione l’ordinanza balneare regionale concede ai comuni la possibilità di impiegare le associazioni di volontariato o imprese di vigilanza.

Nazareno Dinoi